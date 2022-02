É importante que o candidato construa o currículo considerando os pontos relevantes de sua trajetória dentro do mercado de trabalho, de modo que possa direcionar o seu documento profissional para alcançar os seus objetivos atuais.

O destaque do currículo deve ocorrer de forma orgânica e sucinta

Para isso, o candidato deve ter clareza sobre quais são os pontos positivos de sua trajetória, de modo que possa direcionar o seu currículo para que receba um convite para uma entrevista de emprego que tenha relação com os seus objetivos.

O destaque do currículo deve ocorrer de forma orgânica e sucinta e não negativamente; já que é possível destacar de forma negativa no currículo quando a sua construção não ocorre de forma assertiva ou quando há a utilização de fontes muito grandes, por exemplo, dificultando a visualização.

Assertividade

Sendo assim, destaque o seu currículo pela assertividade, bem como , certifique-se de que a visualização do documento esteja organizada. Dessa forma, você eleva a sua chance de destacar positivamente o seu documento pela objetividade das informações e pela organização do documento.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ser sucintos e não excessivos no seu currículo. Por isso, evite informações como número de documentação pessoal, por exemplo.

O objetivo deve ser claro no currículo

O seu objetivo deve ser claro e direto. Sendo assim, não descreva nenhuma narrativa de forma completa na informação referente ao seu objetivo. Geralmente, o objetivo é composto do cargo e da área de atuação, seguido pelo nível hierárquico. Por exemplo: gerente de atendimento ao cliente; analista de marketing digital; assistente administrativo; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

Observe as descrições referentes à sua escolaridade e trajetória profissional inseridas no currículo, visto que são pontos importantes para a análise do profissional de recrutamento e seleção. Sendo assim, destaque no currículo os pontos principais da sua experiência profissional em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize as informações mais atuais. Além disso, informe os dados referentes às empresas anteriores e o período de sua função em cada uma delas.

A escolaridade no currículo

No que tange à sua carreira acadêmica, é importante que você informe no currículo os dados sobre cursos em andamento, e para os cursos dos quais possui certificados, faça uma descrição de forma sucinta.

Linkedin

Além disso, mantenha o seu LinkedIn atualizado. Visto que essa é uma ferramenta de gestão de talentos utilizada por diversas empresas, o que eleva o direcionamento do seu currículo. Portanto, adapte essas dicas e direcione o seu documento profissional para que você consiga alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho atual.