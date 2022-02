Parece que o show de Felipe Pezzoni impressionou um brother em especial na noite do último sábado (26) no “BBB 22”. Gustavo comentou depois da festa com alguns participantes, que o líder da banda Eva mexeu com seus sentimentos.

“O Felipe, da Eva, me faz duvidar da minha heterossexualidade”, disse o brother. “Ele é gostoso”, concordou Linn da Quebrada. “Ele é gostosão mesmo. Maluco presença”, concluiu o Bacharel em Direito.

Veja o vídeo:

19) Gustavo: O Felipe, da (Banda) Eva, me faz duvidar da minha heterossexualidade.” Linn: “Ele é gostoso.” Gustavo: “Ele é gostosão mesmo. Maluco presença.” #BBB22 pic.twitter.com/RW2IjgZMRI — Tracklist (@tracklist) February 27, 2022

