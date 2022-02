A gestão empreendedora requer análises holísticas, ao passo que também é necessário que o empreendedor alcance o seu objetivo no mercado atual atendendo a demanda dos clientes de maneira integral.

O impacto do comportamento de compra do cliente no empreendedorismo atual

Entretanto, o desafio para o empreendedor é elevado, considerando que muitas das necessidades dos clientes são oriundas de fluxos intangíveis e de fatores tecnológicos. Novas necessidades surgem por meio de tecnologias. Pois, ao surgir um novo serviço ou produto, o cliente pode optar por um outro estilo de vida e considerar outras necessidades na sua rotina, modificando o fluxo de oferta e demanda.

No entanto, tais mudanças podem ocorrer de maneira intangível, porém, o impacto desse processo na economia é bastante relevante. Visto que a mudança no comportamento de compra do cliente interfere no fluxo de oferta e demanda e no direcionamento de uma marca no mercado.

Estude as tendências de mercado

Por isso, ainda que se trate uma marca entrante no empreendedorismo, é necessário que a gestão da empresa realize fluxos contínuos e análises para que possa acompanhar as tendências de mercado, evitando ficar aquém do seu potencial, considerando que esse fluxo intangível requer medidas contínuas por parte das empresas.

O cliente na era digital

O comportamento do cliente, anterior à essa mudança, era bem mais passivo. Visto que cliente aguardava algum retorno da empresa quando entrava em contato, ou ainda, aguardava que a propaganda de um produto fosse lançada por meio de mídia impressa e também na televisão.

A internet modificou completamente esse fluxo, tornando o cliente ativo e participativo, amparando a imagem marca da empresa. Por isso, as redes sociais são de extrema relevância no empreendedorismo. Já que é necessário que a gestão da empresa lance a ação de marketing digital de maneira direcionada, amparando essa necessidade de atuação estratégico junto ao cliente.

A imagem da marca no mercado atual

Além disso, uma insatisfação pode gerar uma reclamação e criar um fluxo contraproducente para todo o planejamento de gestão empresarial. Sendo assim, acompanhar o fluxo e direcionar as estratégias, considerando todos os fatores como holísticos, pode ser um diferencial competitivo para o empreendedor.

Visto que no mercado atual é possível que uma marca de pequeno porte cresça e alcance o público de grandes marcas tradicionais. Já que na era digital nada é estático e o cliente pode mudar de ideia de acordo com a sua preferência. Sendo assim, a preferência do cliente deve ser considerada de forma aprofundada e estratégica.