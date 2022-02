O novo investidor deve se atentar a muitos pontos para que possa diversificar seus investimentos de maneira segura e aumentar a sua rentabilidade, considerando todos os riscos que envolvem o mercado financeiro e o cenário econômico.

O novo investidor e a volatilidade do cenário econômico

Para isso é importante que você faça um mapeamento de sua situação financeira, de modo que você faça um planejamento que considere as vertentes relacionadas ao mercado de investimentos.

Faça um planejamento financeiro

Por exemplo, você deve fazer um planejamento financeiro que considere os custos atuais e também deve responder a algumas questões sobre o mercado financeiro. Tais como:

No momento atual, quais são os valores disponibilizados por você para investir?

Dentre as opções disponíveis no mercado, quais você acredita que atendem às suas necessidades e expectativas?

Qual é o período de resgate que você acredita que possa aguardar para que não perca a sua rentabilidade?

Defina suas metas, considerando o curto, médio e longo prazo. Dentre outras questões que façam jus aos seus objetivos pessoais.

Busque conhecimento por meio de sites oficiais e confiáveis

Adquira conhecimento por meio de fontes confiáveis. Você pode fazer uso de plataformas como o Banco Central do Brasil (BCB) e a Bolsa de Valores do Brasil (B3); já que são sites que transmitem muitas informações e também disponibilizam simuladores que são de grande valia para novos investidores.

Comece pelas opções de renda fixa

A rentabilidade das opções de renda variável pode ser até mais atrativa. Entretanto, para o novo investidor é mais seguro que comece pelas opções de renda fixa; já que é uma maneira de entender na prática o comportamento do mercado de investimentos. Você pode investir valores baixos para que diversifique o máximo possível, considerando que você seja um entrante no mercado de investimentos.

Invista valores baixos no início do seu planejamento

Por exemplo, o Tesouro Direto permite investimentos a partir de R$ 30. Sendo assim, é importante que você considere o Tesouro Direto como opção segura, já que é uma maneira de entender na prática esse fluxo. Posteriormente, você poderá entender melhor as opções variáveis e diversificar seus investimentos de forma mais ampla.

Entenda a volatilidade do mercado financeiro e o cenário econômico atual

No entanto, é importante que no início do seu processo, não coloque todos os valores em uma única opção; já que você deve conhecer mais sobre a volatilidade do mercado e entender melhor a oscilação inflacionária e seu impacto nos resultados dos investimentos.