o pagamento não caiu. O que fazer nesta situação?

O Governo Federal está seguindo nesta quinta-feira (17) com os pagamentos do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, desta vez é a hora das pessoas que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4. A quantia está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Mas nem todo mundo que esperava receber esse benefício está pegando o dinheiro de fato. De acordo com relatos nas redes sociais, alguns usuários não receberam a quantia deste mês de fevereiro. Mas o que de fato aconteceu? A questão é que não existe uma resposta única para todas as situações. Cada caso é único.

Mas de um modo geral, o primeiro passo é se certificar de que a sua data de recebimento do Auxílio Brasil chegou mesmo. Sobretudo os novatos no programa podem estar se confundindo com essa questão. Existe um calendário que se baseia no final do Número de Inscrição Social (NIS). É que ele você deve seguir.

Outro ponto que os analistas da Caixa Econômica Federal costumam elencar é a questão da espera. Mesmo que a data do pagamento tenha passado, é importante esperar por pelo menos 24 horas até que você comece a buscar ajuda. Isso porque em algumas situações, o sistema pode acabar atrasando um pouco.

Se já passou mais do 24 horas do seu momento de fazer a retirada e o dinheiro ainda assim não caiu, então é hora de ir buscar ajuda na Caixa Econômica Federal. Há vários relatos de pessoas que só estão conseguindo mexer no benefício do benefício através dessa forma. Não haveria portanto uma outra maneira.

Caixa Tem

Há também a questão dos problemas no sistema do Caixa Tem. De acordo com relatos nas redes sociais, tem muita gente dizendo que não está conseguindo mexer no aplicativo em questão. E isso está atrapalhando vários usuários.

Vale lembrar que o Caixa Tem é justamente o sistema que abre caminho para que pessoas possam movimentar o dinheiro do Auxílio Brasil de forma remota. Por lá, é possível fazer pagamentos, transferências e até comprar.

Nossa equipe entrou em contato com o Ministério da Cidadania para que a pasta esclarecesse o que estava acontecendo. Mas pelo menos até a publicação desta matéria, eles não se manifestaram. Em caso de envio de resposta, esse artigo vai ser atualizado.

Auxílio Brasil

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 18 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do Auxílio Brasil neste momento. Isso é 3,5 milhões a mais do que se viu no início deste ano.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Governo Federal está trabalhando para zerar a fila de espera sempre que possível. E eles fizeram isso entre os meses de janeiro e fevereiro.

Mas não há garantia de que esse sistema vai continuar. Pelo que se sabe até aqui, tudo vai depender da disponibilidade de espaço no orçamento para esses pagamentos. Pelo menos é isso o que se sabe.