O polêmico método Eteri e Kamila Valieva

Quando Kamila Valieva aterrissou após o último salto quádruplo na final da equipe de patinação artística, toda a equipe russa explodiu de alegria: o tinha conseguido. Pela primeira vez em uma final olímpica, uma mulher conseguiu ser coroada com uma figura que lhe deu o 10 diretamente e, portanto, o ouro para ela e as suas companheiras.

Apenas uma pessoa não estava sorrindo, e não porque previu que horas depois o positivo de trimetazidina de Valieva explodiria. Com olhos desafiadores, uma mulher alta e loira olhou com satisfação para a pista enquanto a sua compreensão do esporte atingia o auge. Era Eteri Tutberidze, a treinadora.

Esta ex-campeã russa de patinação artística assume com orgulho o papel que o regime lhe deu: devolver os atletas sob os seus cuidados à glória olímpica. Vai custar o que vai custar. Logo viu um diamante em bruto em Valieva e, juntamente com Anna Scherbakova e Alexandra Trusova, dois anos mais velha (não um detalhe menor), formaram o ‘Quad Squad’: foram as escolhidas por Tutberidze para tentar o quádruplo no evento de Pequim.

Foi a mais nova das três quem o conseguiu, e felizmente: as outras já tinham alcancadovencido.

Eteri Tutberidze está no mundo da patinação há muito tempo. Os seus acampamentos de treinamento são comparados a campos de concentração, com sessões de maratona do amanhecer ao anoitecer com garotas que apenas passam a adolescência. De acordo com as suas ideias, as patinadoras devem ter menos de 17 anos, porque a partir de então eles não são mais úteis. Literalmente: outros treinadores acusam Tutberidze de falar sobre as suas garotas como “descartáveis” ou “bens perecíveis” porque não concorda em trabalhar com quem tenha mais idade.

Uma das vozes mais claras nesse sentido foi o coreógrafo e ex-patinador francês Benoît Richaud, que em ‘Business Insider’ denunciou o que já era batizado no mundo como o ‘método Eteri’. “Sua abordagem é inteligente: ela foi a primeira a encontrar um método para ensinar saltos quádruplos para meninas, e o sistema funciona, mas apenas até os 17 anos. O que os patinadores devem fazer então?”

Ansiedade, lesões e problemas de crescimento

O uso e abuso de meninas entre 13 e 17 anos (nunca mais velhas) já custou a muitas delas ter o crescimento atrofiado. Embora as autoridades russas não tenham iniciado nenhuma investigação, o teste positivo de Valieva no campeonato nacional russo em São Petersburgo confirma as suspeitas sobre Tutberidze e o uso de substâncias dopantes nos seus atletas.

Não é por acaso que a substância ilegal encontrada no teste antidoping de Valieva foi a trimetazidina, droga que, além de tratar a angina, também é estimulante. Já em 2014 custou ao controverso nadador chinês Sun Yang uma suspensão de três meses, que anos depois acabou sendo excluído por destruir as provas contra ele.

Naqueles campeonatos nacionais em que Valieva tomou essa substância (embora tenha apitado quase um mês e meio depois) ela ia competir contra sua companheira de treinos e quarta integrante do ‘Quad Squad’, Daria Usacheva, também com 15 anos e uma grande ausência nas Olimpíadas de Pequim.

Um mês antes da nomeação em São Petersburgo, durante um aquecimento em um teste em Tóquio enquanto preparava um quadriciclo, quebrou o quadril. Em meio às lágrimas, ela foi evacuada em uma cadeira de rodas e retornou a Moscou. Ainda não se recuperou física ou mentalmente da depressão consequente e teme-se que a lesão a deixe com consequências para a vida toda. De acordo com a Dra. Jane Moran no artigo do Business Insider acima mencionado, “O tipo de lesão que Usacheva sofreu resulta do estresse acumulado em uma parte do corpo depois de repetir um elemento muitas vezes durante o treinamento”.

As meninas são mais ágeis do que as mulheres

Eteri responde com orgulho das suas ideias às acusações de colocar um prazo de validade nas suas atletas. “As meninas devem aprender fazer saltos quádruplos jovens, quando ainda são leves e ágeis”, disse ela em uma entrevista de 2018.

Embora discutível, a patinação artística não é o único esporte em que as meninas experimentam métodos de treinamento abusivos. O problema é que neste caso pode levar à destruição total das pessoas, principalmente se também funcionar.

Teremos que ver até onde vai o ‘caso Valieva’, mas se serve para o futuro, é para focar em outro exemplo de exploração esportiva de menores, em muitos casos beirando a exploração infantil, como já aconteceu com o casamento de Martha e Bela Karolyi. Considerados os pioneiros da ginástica artística americana, no seu rancho se fabricaram campeões do porte de Nadia Comaneci ou Simone Biles. O caso Nassar teve que estourar para que este centro fosse fechado. Será necessário abrir outra boca do inferno para salvar as garotas russas do ‘método Eteri’?