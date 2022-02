O que acontece após a morte de Elisa em ‘Além da Ilusão’?

Morta pelo próprio pai no capítulo deste sábado (12) de “Além da Ilusão”, Elisa, personagem de Larissa Manoela, ainda aparecerá na trama e desencadeará uma série de acontecimentos com seu pai, responsável pelo assassinato da filha.

O iBahia que não deixa de acompanhar as novelas, reuniu tudo o que acontecerá na trama após a morte da jovem. Confira:

Vai culpar a filha mais nova?



Totalmente enlouquecido após ter tirado a vida da própria filha, Matias (Antonio Calloni) acusará sua herdeira mais nova, Isadora (Sofia Budke), de ser a responsável pela morte de Elisa (Larissa Manoela) em “Além da Ilusão”.

Segundo informações de Patricia Kogut, do “O Globo”, o juiz culpará Davi (Rafael Vitti) pelo tiro acidental, e durante uma conversa com a família, ele mostrará sua face macabra.

A menina, que libertou Elisa do quarto onde estava trancada para ir no hotel atrás de Davi, falará que o casal estava apaixonado e ele não poderia ter matado ela. O juiz ficará revoltado com a afirmação e pressionará a criança para saber se ela realmente tirou Elisa do castigo.

“Foi, papai. Ela estava chorando muito e eu consegui uma cópia da chave na recepção”, confessará ela. “Então você também ajudou a matar a sua irmã! Você e o mágico são culpados por essa tragédia! Você também é uma assassina!”, gritará ele deixando a menina assustada e aos prantos.

Volta de Elisa!

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Matias (Antonio Calloni) ficará transtornado após atirar na própria filha e ser responsável pela morte de sua primogênita. Ele começará a ter alucinações e será cobrado pelo espírito da jovem. As informações são da colunista Marcelle Carvalho, do UOL.

Para se safar, o juiz forjará provas para colocar a culpa do assassinato em Davi (Rafael Vitti). O jovem pagará por um crime que não cometeu, mas a memória de Elisa retornará para se vingar do próprio pai.

“Por que você me matou?”, perguntará a lembrança para Matias. A primeira vez que o crápula verá a filha morta será no quarto de hotel em Poços de Caldas.

Ele ficará apavorado e gritará acordando Violeta (Malu Galli) dizendo que viu a filha no banheiro.

Matias dirá que não foi sonho e custará a voltar para a realidade por causa do peso da culpa.

O espírito da filha voltará em alguns outros momentos como na piscina do hotel, durante o julgamento de Davi e no meio de um carnaval de rua, logo após a sentença do jovem ser anunciada.