O que é ‘talarico’? Saiba o que é significa o apelido de Larissa do ‘BBB 22’

Você sabe o que é talarico? Já foi talaricado por alguém? Vamos lá, a gíria ‘talarico’ nada mais é que o famoso “fura-olho”. O termo tem dominado as redes sociais desde que a sister Larissa, do ‘Big Brother Brasil 22’, mostrou interesse por Paulo André, que vive um romance com Jade Picon.