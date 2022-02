o que significa a mensagem “bloqueado para crédito”

O Governo Federal está seguindo nesta semana com os pagamentos do Auxílio Brasil. Nesta quinta-feira (17), por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 4. Ao todo, estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas tenham direito ao benefício em questão.

Acontece, no entanto, que muitos desses usuários do projeto em questão estão tendo uma surpresa na hora de consultar o app oficial do Auxílio Brasil. De acordo com esses relatos, eles estão se deparando com a mensagem “benefício bloqueado para crédito”. Mas afinal de contas, o que significa isso?

Em primeiro lugar, é preciso ter calma. Essa mensagem não significa que o seu Auxílio Brasil foi bloqueado. O que aconteceu foi apenas um bloqueio no crédito, que nada tem a ver com o seu dinheiro. Então na prática, o que você precisa fazer é ignorar essa mensagem porque ela não tem influência alguma.

De acordo com alguns relatos nas redes sociais, algumas pessoas estão pegando essa notificação um dia antes do pagamento. Em outros casos, ela está aparecendo no dia da liberação do dinheiro. Alguns outros indivíduos também estão relatando que ela está chegando no app um dia depois do repasse.

Seja antes ou após os pagamentos, o fato é o mesmo: não precisa se preocupar com ela, porque ela não significa que você perdeu o benefício ou algo parecido. Segue tudo do mesmo jeito. Pode retirar o dinheiro normalmente sem nenhum tipo de problema. É isso o que se sabe até aqui.

Bloqueios

Isso não quer dizer, no entanto, que os bloqueios não possam existir de fato. De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os meses eles analisam os dados das contas dos usuários em questão. A ideia é justamente ver quem é que pode e quem não pode seguir recebendo o dinheiro.

De qualquer forma, o Governo não divulgou até aqui os números dessas exclusões entre os meses de janeiro e fevereiro. O que se sabe mesmo é que qualquer pessoa pode acabar perdendo o direito de receber o benefício a qualquer momento. É preciso portanto prestar atenção nessas nuances.

É um sistema muito semelhante ao que ocorria no antigo Auxílio Emergencial. No programa que chegou ao fim em novembro do ano passado, eles também faziam varreduras nas contas de todos os usuários em busca de falhas.

Auxílio Brasil

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, cerca de 18 milhões de pessoas estão recebendo o dinheiro do Auxílio Brasil neste momento. Isso é 3,5 milhões a mais do que se viu no início deste ano.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Governo Federal está trabalhando para zerar a fila de espera sempre que possível. E eles fizeram isso entre os meses de janeiro e fevereiro.

Mas não há garantia de que esse sistema vai continuar. Pelo que se sabe até aqui, tudo vai depender da disponibilidade de espaço no orçamento para esses pagamentos. Pelo menos é isso o que se sabe.