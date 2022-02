o que significa o “bloqueio por limite de renda” no app

O Governo Federal está concluindo nesta sexta-feira (25) os pagamentos de fevereiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, todos os 18 milhões de usuários do programa já podem receber o benefício. O último grupo teve a sua liberação hoje. São aqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0.

Mas alguns desses 18 milhões de usuários acabaram recebendo uma mensagem complexa no app. No geral essa mensagem diz: “Benefício Cancelado. A partir deste mês você não vai mais receber o benefício do Auxílio Brasil porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa”.

A mensagem diz ainda que o cidadão pode procurar por meios de contato com o Ministério da Cidadania para entender o que aconteceu. Mas atenção. Em tese, quem recebe essa notificação não tem mais chances de recuperação do dinheiro. Trata-se portanto de um bloqueio definitivo.

Mas afinal, por que isso acontece? De acordo com o Governo Federal, ao final de cada pagamento, eles voltam a realizar uma análise nas contas de todos os usuários do programa. Estamos falando portanto de algo em torno de 18 milhões de perfis. Então é um processo que naturalmente costuma demorar um pouco.

De qualquer forma, a ideia do Governo é saber se as pessoas que estão na folha de pagamento seguem atendendo todas as regras do programa ou não. Caso eles percebam que a resposta é não, então eles bloqueiam essas liberações. É o que acontece com o cidadão que recebe essa mensagem que está no topo da matéria.

Mensagem de bloqueio

No caso desta notificação específica, a situação já fica clara pelo texto. O Governo explica que a pessoa perdeu o benefício por causa da sua renda per capita. É que quando esse limite é ultrapassado, o cidadão corre o risco de perder o dinheiro.

Mas calma. Não são todos os casos. Quando você passa um pouco do limite máximo de recebimento, o Governo vai lhe colocar em um Benefício de Transição. Isso quer dizer que você vai poder seguir recebendo o projeto por mais algum tempo.

Quando essa ultrapassagem do teto é muito além do que o exigido, então não tem jeito. Nessa situação, o Governo Federal vai seguir com o bloqueio da sua conta. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está dizendo até aqui.

Auxílio Brasil garantido

Como dito, o Auxílio Brasil atendeu neste último mês de fevereiro algo em torno de 18 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Cidadania, todo mundo já recebeu a parcela. O dinheiro já está disponível para esse público.

Mas nenhum desses 18 milhões de usuários está garantido nos próximos pagamentos do Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, o que se sabe é que essas pessoas passarão por novas avaliações.

O Auxílio Brasil, do modo como está desenhado agora, está garantido até o final deste ano. Mas não há garantia de que as pessoas que estão nele seguirão até dezembro. Então é importante sempre conferir como está a sua situação através do app oficial do próprio programa.