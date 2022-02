Obra causa interdição na Estrada do Coco até quinta-feira (17); veja detalhes

Foto: Reprodução/ Prefeitura de Lauro de Freitas

A Estrada do Coco sofrerá interdição a partir desta terça-feira (15), por conta da realização uma obra na BA-099 durante o período das 21h até 5h na terça, quarta (16) e quinta-feira (17). As interrupções serão feitas de maneira escalonada, ou seja, as intervenções de forma total serão pontuais e poderão levar de 30 à 60 minutos.

A alternativa buscada por motorista que venham do Litoral Norte a caminho de Salvador, é pegar a Via Metropolitana.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), todo o percurso estará sinalizado. A obra, motivo da intervenção da rodovia, é referente a instalação das vigas da estrutura da nova passarela de pedestres que será implantada no km 7,7- Sentido Sul, na ponte sobre o Rio Joanes.