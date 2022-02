Obra de pavimentação da BA 505 será entregue no domingo (20) em Mata de São João

Foto: Divulgação No próximo domingo (20), às 10h, a população de Mata de São João receberá mais uma importante obra de infraestrutura. A pavimentação asfáltica de 7,2 quilômetros da BA 505, trecho entre a Sede e o JK, foi realizada pela Prefeitura com recursos próprios. Mesmo sendo a rodovia de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia.

A cerimônia de inauguração vai acontecer no Portão do Lunda. Um passeio ciclístico e uma carreata percorrerão os 7,2 quilômetros do trecho pavimentado até o local da inauguração. A saída será do Parque da Cidade, às 8h.

Com asfalto de excelente qualidade, guard rail (grade de proteção), ciclofaixa e completamente sinalizada, a estrada, que teve investimento de mais de R$ 6 milhões, é uma demanda antiga, não apenas da população da Zona Rural, mas de todo o povo matense.

Além de facilitar a circulação dos ônibus escolares, de veículos de passeio e de transporte público, a via beneficiará o escoamento da produção agropecuária e das indústrias da região.

Também já está em processo de licitação a pavimentação asfáltica do trecho entre o Portão do Lunda e a Vila de Camaçari. São mais seis quilômetros em uma estrada vicinal, que beneficiará outra parte da população rural de Mata de São João.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Áureo Franco Júnior, se tudo ocorrer bem as obras terão início na primeira semana de abril.