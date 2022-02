Obra do Metrô desaba e abre cratera na Marginal Tietê, em São Paulo

Uma cratera foi aberta na Margina Tietê, em São Paulo, nesta terça-feira (1º), após o asfalto ter cedido ao lado de uma obra do metrô. Não houve feridos. Dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou por causa do acidente foram socorridos pelos bombeiros.

De acordo com o g1, o buraco se abriu por volta das 9h, ao lado de um poço cavado. O secretário dos Transportes Metropolitanos, José Galli, informou que o vazamento de uma galeria de esgoto causou o acidente. Segundo Galli, provavelmente o solo não suportou o peso. Uma auditoria será aberta para investigar as causas do acidente.

“Houve o rompimento da galeria [de esgoto] que passa no sentido transversal ao túnel e houve o início de vazamento às 8h21. O solo não aguentou. A tuneladora passava a 3 metros dessa galeria, portanto não houve um impacto da tuneladora com a galeria”, afirmou o secretário.