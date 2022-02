Obra interdita Estrada do Coco durante três dias; saiba mais

A BA-099 vai ser interditada parcialmente e em alguns momentos totalmente na região de Busca Vida, em Camaçari, região metropolitana de Salvador.

As interdições vão ocorrer durante o período das 21h até 5h na terça (15), quarta (16) e quinta-feira (17). As interrupções totais serão pontuais e poderão levar de 30 minutos a 1h. Nesses momentos, a alternativa para quem vem do Litoral Norte a caminho de Salvador, é pegar a Via Metropolitana.