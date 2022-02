OceanPact divulga NOVOS empregos pelo país; veja funções

A OceanPact, empresa que oferece soluções inovadoras para áreas do meio ambiente, engenharia e apoio logístico, está disponibilizando novas oportunidades de emprego em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Confira, abaixo, os cargos disponíveis e como se candidatar!

OceanPact anuncia vagas de emprego no Rio de Janeiro

A OceanPact, empresa que oferece soluções inovadoras para áreas do meio ambiente, engenharia e apoio logístico, está disponibilizando novas oportunidades de emprego em diferentes regiões do Rio de Janeiro. Acompanhe as vagas oferecidas pela companhia:

Subchefe de Máquinas;

Chefe de Máquinas;

Analista Contábil (Júnior);

Estagiário de Planejamento;

Analista Contábil (Júnior) exclusivo para PCD;

Assistente de Logística;

Supervisor Contábil;

Assistente de Logística – exclusivo para PCD;

Especialista em Sistemas;

Estagiário Fiscal (Contábil);

Assistente de Operações Marítimas;

Estagiário área Comercial;

Assistente de Operações Marítimas – exclusivo para PCD;

Estagiário em Treinamento;

Analistas Contábeis (Trainee);

Estagiário de Remuneração;

Oficial de Quarto de Náutica – OQN.

Os cargos estão disponíveis em várias áreas de atuação, como exigência a empresa pede que todos os profissionais tenham experiência anterior na função que pretende atuar. Alguns cargos também exigem graduação completa e certificações que podem alterar conforme a área.

Como se inscrever

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela empresa OceanPact, os profissionais devem obrigatoriamente atender a todas as exigências, além de se cadastrar de forma online no cargo pretendido, através do link de inscrição.

A empresa garante remuneração compatível ao mercado, além de oferecer alguns benefícios, que podem incluir plano de saúde, vale refeição, seguro de vida e vale transporte.

