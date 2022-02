Ogmo – ES informa novo Processo seletivo com 150 vagas

Edital oferta vagas de nível médio no Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo

O Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (Ogmo – ES) informa a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo o preenchimento de 150 vagas, bem como formar cadastro reserva para o cargo de trabalhador portuário avulso multifuncional. INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de fevereiro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O valor da inscrição está fixado em R$142,00. PROVAS O processo seletivo contará as seguintes etapas: Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 50 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, língua inglesa e informática;

Teste de aptidão física;

Avaliação psicológica. As avaliações serão realizadas no dia 13 de março de 2022. A seleção é válida por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração. EDITAL 01/2022