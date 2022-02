Oi abre vagas na área de segurança da informação para trabalho remoto

A empresa de telefone Oi está com vagas abertos para a área de segurança da informação. São 25 vagas para cargos de analista a consultor executivo, para trabalho 100% remoto e os candidatos podem ser de qualquer cidade do país.

As inscrições devem ser feitas na página oficial da companhia no LinkedIn ou pelo site. O processo seletivo é 100% online e inclui análise de perfil, entrevistas com profissionais de RH e com gestores da Oi.