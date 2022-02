Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) 2022 recebe inscrições da 14ª edição

O período de inscrição para a 14ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar a inscrição até o dia 22 de abril. No entanto, as inscrições feitas até 10 de março terão desconto no valor da taxa.

Os valores da taxa de inscrição variam de acordo com a escola. O valor da taxa para inscrição de escolas da rede pública até o dia 10 de março é de R$ 35, já no período de 11 de março a 22 de abril o valor é de R$ 75 por equipe.

Para as escolas particulares, a taxa é de R$ 55 por equipe para inscrições feitas até 10 de março e de R$ 115 para inscrições feitas entre 11 de março e 22 de abril.

As inscrições devem ser feitas necessariamente por equipes formadas por um professor de História e três alunos que podem estar matriculados nos 8º ou 9º anos do ensino fundamental e/ou no ensino médio. O cadastro da equipe deve ser feito virtualmente, por meio do site da ONHB.

Sobre a 14ª ONHB

A competição da Olimpíada de História contará com seis fases, todas realizadas virtualmente no período de 2 de maio a 11 de junho. Cada etapa terá duração de uma semana.

Em cada semana, as equipes farão provas com questões de múltipla escolha. Para obter as respostas, os integrantes das equipes devem debater entre si, realizar pesquisas em livros e na internet, nos documentos oferecidos na prova e contar também com a orientação do professor.

Realizada pela a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a ONBH está em sua 14ª edição. Há previsão de que a final da competição aconteça na sede da instituição, em Campinas, nos dias 20 e 21 de agosto.

Além da premiação com medalhas de outro, prata, bronze e “cristal”, todos os estudantes que participarem receberão certificado e as escolas premiadas receberão troféu.

