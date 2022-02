Omelete a jato: aprenda a fazer receita com poucos ingredientes em menos de 10 minutos

Foto: Reprodução/Panelinha Domingou! E nada melhor do que um café da manhã delicioso para começar bem o dia. Para quem deseja um prato rápido e delicioso, a opção é a omelete. A receita prova que mesmo com poucos elementos, é possível fazer uma refeição saudável e saborosa.

Com apenas cinco ingredientes e 10 minutos, você tem uma omelete para começar bem o dia. A receita é do site Panelinha e serve uma porção.

3 ovos

3 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de queijo meia-cura ralado (ou o queijo que você preferir)

1 colher (chá) de manteiga

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Quebre os ovos, um por um, em uma tigela e transfira para uma tigela maior. Se um ovo não estiver bom, você não perde a receita inteira!

2. Junte o leite e misture bem, batendo com um garfo. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora.

3. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio. Quando aquecer, com a ajuda de um pincel, unte o fundo com a manteiga. Se você não precisa usar pouca gordura, pode colocar uma colherada. Quem não come manteiga pode usar óleo ou azeite, mas evite o uso da margarina.

4. Bata os ovos novamente com o garfinho e coloque na frigideira. À medida que a beirada for cozinhando, e se solidificando, puxe para o centro da frigideira com uma espátula de silicone ou colher. Esse processo faz com que a omelete fique bem macia.

5. Quando não houver mais líquido escorrendo, mas a omelete ainda estiver úmida, é a hora de colocar o recheio. Polvilhe toda a superfície com o queijo meia-cura ralado.