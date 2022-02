Ômicron: Casos positivos começam a perder força em cinco estados, mas país segue em alta

Dois meses depois dos primeiros diagnósticos de Ômicron no Brasil, 22 estados apresentam alta no número de casos de Covid na última semana em comparação com a anterior. No Rio de Janeiro e Amazonas, os registram já começam a cair, enquanto Acre, Goiás e Rio Grande do Sul apresentam certa estabilidade — o aumento é inferior a 15%, parâmetro usado em estatísticas internacionais para dimensionar o crescimento de doenças.

Os dados são do Consórcio de Veículos de Imprensa. O levantamento do O GLOBO comparou o total de casos de Covid-19 registrados na semana de 16 a 22 de janeiro com o total de casos registrados na semana de 23 a 29 de janeiro.

A queda nos casos de Covid começou a ocorrer na semana passada. A mudança no percurso das curvas do Rio e Amazonas confirma o que se tem visto no mundo todo: o ápice da Ômicron tem duração curta, de aproximadamente dois meses. Depois do pico, os casos vão diminuindo gradativamente. Estes dois estados são a porta de entrada de turistas no Brasil, o que pode explicar a disseminação do vírus nestas regiões, dado que a cepa foi encontrada pela primeira vez na África do Sul e se espalhou para vários países da Europa antes de chegar ao Brasil.

— Nós tivemos momentos diferentes da entrada da Ômicron nos estados. Provavelmente, no Rio e no Amazonas ela entrou primeiro, chegou ao pico e já está na descida. Em outros lugares, não. O pico demora cerca de 45 dias para acontecer. E apesar de os estados estarem em momentos diferentes, as estimativas indicam que o pico no Brasil vai acontecer por volta da segunda semana de fevereiro. Temos, portanto, mais duas semanas difíceis pela frente antes do número de casos descer — afirma Ethel Maciel, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que tem pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins.

Os especialistas classificam a Ômicron como um verdadeiro tsunami, provocando uma explosão de casos. Este movimento foi observado no Rio de Janeiro. Só em 2022, a capital carioca já registrou mais 287 mil casos de Covid, número superior ao contabilizado em todo o ano de 2020 (218.046 diagnósticos) e bem próximo dos quase 294 mil casos positivos de 2021. No Rio, houve uma redução de 30% nos casos de Covid na comparação das duas últimas semanas. Ao comparar a semana de 9 a 15 de janeiro com a passada, a redução foi de 61,64%, segundo o painel da prefeitura do Rio.

Na contramão, há oito estados brasileiros que estão em pleno “tsunami”, com um aumento superior a 100% na comparação entre duas últimas semanas. Excluindo o Mato Grosso do Sul, que fica no Centro-Oeste, e o Amapá e o Pará, no Norte, os demais estados encontram-se no Nordeste: Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A Ômicron aparentemente fez o mesmo caminho que o coronavírus original, entrando pelo Sudeste e se espalhando para as outras regiões com o passar do tempo.

O estado de São Paulo apresentou um aumento de 31,12%, motivado pela disseminação da nova cepa para o interior. A capital paulista, onde foram registrados os primeiros casos de Ômicron do Brasil, já está apresentando queda. Na comparação das duas últimas semanas, a redução foi de 31,58% — e a queda é ainda maior ao se analisar os números da semana de 9 a 15 de janeiro com a semana passada: 51,42%, de acordo com o painel da prefeitura de São Paulo.

A taxa de transmissão da Ômicron é quatro vezes maior do que o vírus original. E isso se deve à sua maneira de infectar o corpo humano. Enquanto a cepa original permanecia pouco tempo nas vias aéreas e logo infectava o pulmão, a nova variante se instala principalmente no nariz, na boca e na garganta, onde se multiplicam e conseguem facilmente serem expelidas em tosses ou espirros — mecanismos que o corpo usa para diminuir a concentração de micro-organismos irritantes e que causam inflamações.

Como a maior parte dos estados brasileiros ainda estão com a curva epidemiológica dos casos de Covid-19 aumentando, o pico da transmissão da Ômicron ainda está por vir no país. E apesar de a nova variante provocar — na maioria das vezes — sintomas mais leves, os leitos das enfermarias e UTIs Covid Brasil afora apresentaram um aumento significativo na ocupação no começo deste ano.

Para evitar o adoecimento grave e a necessidade de hospitalização, é importante que a população siga se vacinando. Vários estudos já comprovaram que o reforço das vacinas aumenta a proteção contra a Ômicron, apesar de a nova variante ser capaz de escapar após algum tempo.