Omie abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja cargos

A Omie, companhia focada em gestão online no Brasil, está oferecendo novos empregos em todo o território nacional. Os cargos são destinados a variadas áreas de atuação, exigindo diferentes perfis profissionais. Veja, abaixo, as vagas disponíveis!

Omie anuncia vagas de emprego no Brasil

A Omie, companhia focada em gestão online no Brasil, oferece aos seus clientes sistemas empresariais que possibilitam o gerenciamento de seus negócios em qualquer lugar que estiverem. A empresa oferece atendimento desde pequenos a grandes negócios!

Acompanhe as vagas oferecidas pela empresa:

Executivo de Contas;

Product Manager (Senior);

Executivo de Vendas;

Especialista de Projetos;

Especialista de Produtos;

Supervisor de Trade Marketing Franquias;

Gerente de Unidade;

Analista Financeiro (Pleno);

Sales Development Representative;

UX UI Designer;

Engenheiro de Dados (Pleno);

Business Analytics (Senior);

Talent Acquisition Team Leader;

Desenvolvedor Mobile;

Analista de Teste QA;

Gerente Comercial de Serviços Financeiros;

Gerente de Compliance e Prevenção a Fraude;

Coordenador de Inbound e Marketing;

Estagiário Comercial;

Analista de Capacitação;

Customer Success (Implementação de Sistemas de Gestão);

Analista Trade Marketing;

Software Engineer (Pleno);

Product Designer;

Consultor de Negócios.

Os cargos estão disponíveis em várias áreas de atuação, como exigência a empresa pede que todos os profissionais tenham experiência anterior na função que pretende atuar. Alguns cargos também exigem graduação completa e certificações que podem alterar conforme a área.

Como se inscrever

Para ocupar um dos cargos oferecidos pela empresa Omie, os profissionais devem obrigatoriamente atender a todas as exigências, além de se cadastrar de forma online no cargo pretendido, através do link de inscrição.

