Ônibus do Bahia é atacado na Fonte Nova; Danilo Fernandes é atingido com estilhaços

Uma bomba caseira explodiu dentro do ônibus do Esporte Clube Bahia, nesta quinta-feira (24). O veículo levava jogadores e comissão técnica para a Arena Fonte Nova, localizada no Dique do Tororó, em Salvador. Através de uma nota enviada a imprensa, o clube informou que os jogadores foram atingidos.

“Estilhaçaram os vidros, os estilhaços pagaram dois jogadores nossos, Danilo e Matheus Bahia. Matheus foi muito superficial. Danilo não foi nada de mais grave, mas esteve a um dedo de perder a visão. Cortou muito próximo do olho. Do tamanho da bomba, do estrondo da bomba, se uma das bombas entra no espaço que a outra provocou, com certeza causaria uma morte ali dentro. Ele está sendo atendido e medicado, mas já solicitamos a presença do terceiro goleiro para que a gente possa fazer o jogo”, disse o técnico do tricolor baiano.

“O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia” , afirmou o técnico Guto Ferreira.

O caso aconteceu enquanto os integrantes do clube chegavam para realizar a partida contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. A partida vai acontecer mesmo após o incidente. Segundo fontes do iBahia, a bomba caseira foi jogada por torcedores do clube.

O caso mais grave é o do goleiro Danilo Fernandes, que sofreu cortes no rosto por conta dos estilhaços. O lateral-esquerdo, Mateus Bahia, também foi atingido e sofreu escoriações nos braços.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, conduzido por uma mulher, também acabou atingido. pic.twitter.com/fbAMlT1AaJ

“O Esporte Clube Bahia informa que uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe na chegada à Fonte Nova e atletas ficaram feridos. O caso mais preocupante é do goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto e já encaminhado a um hospital. Grupo discute se terá jogo.

Um carro que transitava ao lado do ônibus tricolor, na altura do último viaduto da Av. Bonocô, conduzido por uma mulher, também acabou atingido”, informou a nota.

Pressão extra-campo

Vale destacar que o ataque ao ônibus do esquadrão de aço aconteceu em meio a má fase do time dentro de campo. O clube sobre uma pressão desde o rebaixamento para a série B em 2021.

Grande parte da torcida do Bahia pede pela saída do presidente Guilherme Bellintani, que até então não comentou nada sobre o incidente.

Governo do estado repudia ação

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), repudiou o ataque ao ônibus do clube. No Twitter, o chefe do executivo escreveu: “Nada justifica o ataque covarde contra o ônibus do @ECBahia na noite desta quinta. Futebol não é campo de guerra, é paixão. Determinei imediata apuração. Jogadores, sejam eles do Bahia, Vitória ou qualquer outro time, são profissionais e merecem respeito. O crime será investigado e os autores do atentado – que eu prefiro não chamar de torcedores – devem ser julgados pela Justiça”.

Times se solidarizam com o Esquadrão

Clubes como Flamengo e Corinthians se solidarizaram com o time baiano. “O Corinthians condena veementemente a detonação de uma bomba no ônibus do @ECBahia, que feriu o goleiro Danilo Fernandes, ex-Timão. O futebol e seus atletas não merecem isso. O mundo já tem violência demais”, escreveu o Timão nas redes sociais.

“O Clube de Regatas do Flamengo se solidariza com o @ECBahia e lamenta mais um episódio de violência no futebol brasileiro. Até quando? O #CRF também deseja uma pronta recuperação ao goleiro Danilo Fernandes”, tweetou o Flamengo.