Ônibus do Grêmio é alvo de pedradas na chegada ao Beira-Rio; jogadores ficaram feridos

Mais um episódio de violência no Esporte aconteceu na tarde deste sábado (26). O ônibus do Grêmio foi alvo de pedradas na chegada do time ao Beira-Rio para o clássico Gre-Nal, pelo Campeonato Gaúcho.

Alguns jogadores do clube, junto com a comissão técnica do time foram atingidos durante o ato. O caso mais sério é o do jogador paraguaio Villasanti, que foi atingido no rosto por uma das pedras e precisou receber atendimento médico.