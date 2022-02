Ônibus é incendiado e passageiros são obrigados a descer do veículo em bairro de Salvador

No final da tarde desta quinta-feira (3), um ônibus foi incendiado na Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. A informação foi divulgada pela Superintendência de Trânsito (Transalvador).

De acordo com o g1 Bahia, testemunhas informaram que homens pararam o veículo, e obrigaram os passageiros a descer no local. Depois disso, atearam fogo no ônibus.