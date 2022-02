Ônibus pega fogo na Avenida Paulo VI e assusta moradores da Pituba

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um ônibus, da empresa Plataforma, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira (16) na Avenida Paulo VI, bairro da Pituba. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e da Central de Polícia, as chamas começaram às 13h15. Não há informações sobre feridos.

As primeiras informações são de que um curto circuito foi a causa do incêndio no coletivo. Agentes da Transalvador, do Corpo de Bombeiros e da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local. Parte da via foi interditada.

