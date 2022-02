O Open Banking é uma ferramenta de compartilhamento de dados que pode ser de grande valia para a economia nacional por diversas vertentes.

Open Banking: ferramenta de gestão bancária e melhorias nas ofertas financeiras

O Banco Central do Brasil (BCB) direciona a sua tecnologia para que possa otimizar fluxos para os clientes de maneira abrangente.

O sucesso do Pix demonstra a aceitação do usuário quanto a facilidade para lidar com processos financeiros. Sendo assim, as ferramentas do Banco Central do Brasil (BCB) são importantes para que haja a desburocratização dos processos econômicos e financeiros no país.

O Sistema Financeiro Aberto, Open Banking, objetiva facilitar o fluxo financeiro através do compartilhamento de dados entre as partes interessadas.

Autorização direcionada

Dessa forma, o cliente poderá autorizar o compartilhamento de seus dados para uma instituição que seja de seu interesse, amparando a sua necessidade e agilizando os fluxos internos das instituições.

Haja vista que através do compartilhamento de dados é possível que uma empresa faça uma análise rápida sobre a possibilidade da concessão de créditos e financiamentos. Além disso, é possível também que a empresa elabore propostas customizadas, direcionando as ofertas para a necessidade do cliente.

Impacto positivo na economia

Por isso, o Open Banking tende a gerar um impacto positivo para a economia, assim como ocorre com o Pix, considerando que o Pix permite que o cliente não pague por transações financeiras feitas em tempo real. Ao passo que também desburocratiza a ideia de dias úteis e horário limitados; o que é muito pertinente para diversas empresas e comércios na era digital.

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que o Open Banking é uma ferramenta que está em implementação de modo faseado e que objetiva facilitar o acesso para o cliente; bem como é uma maneira de melhorar as ofertas para o cliente final.

Relacionamento direto entre cliente e instituição

Visto que através da ferramenta haverá uma elevação da concorrência de forma direta, ou seja, o público-alvo do banco de outras instituições financeiras não será mais apenas o resultado de um mapeamento de dados, será um relacionamento que ocorrerá de forma direta entre as partes. No entanto, o Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que essa autorização para que a instituição financeira acesse os dados do cliente pode ser revogada a qualquer momento.

Além disso, também é relevante que o cliente se atente para que não caia em golpes e fraudes, considerando que ferramentas diversas no mercado financeiro e no mercado de investimentos são utilizadas para ação de má-fé. Certamente, o Open Banking será um agente facilitador para que outras ideias surjam, melhorando o fluxo financeiro de pessoas e empresas.