O Open Banking é um sistema do Banco Central do Brasil (BCB) que objetiva compartilhar informações de maneira segura, direcionando o fluxo do mercado econômico de maneira abrangente.

Open Banking: inovação tecnológica que pode otimizar a economia

O Banco Central do Brasil (BCB) tem investido em inovações tecnológicas através de ferramentas direcionadas para o mercado financeiro. Por isso, o Open Banking é uma ferramenta que pode facilitar o fluxo para as empresas e para a pessoa física.

Agilidade nos processos burocráticos

Assim como ocorre com o Pix, o Open Banking é uma inovação tecnológica que pode otimizar a economia de maneira ampla, considerando os diversos fatores inerentes ao mercado na era digital; já que ao quebrar barreiras importantes na comunicação, as ferramentas do Banco Central do Brasil (BCB) podem agilizar processos burocráticos.

O Open Banking, por exemplo, permite que você escolha a instituição financeira que terá acesso aos seus dados. Além disso, o Banco Central do Brasil (BCB) deixa claro em seu site que o cliente pode revogar essa autorização a qualquer momento.

Facilidade para a análise de crédito

Esse compartilhamento pode ser útil por diversos pontos, principalmente, para facilitar a análise de crédito; já que você poderá direcionar a autorização para uma instituição que seja de seu interesse. Desse modo, a instituição financeira conseguirá analisar o seu histórico e poderá agilizar o processo de análise de crédito para financiamentos, empréstimos e outros produtos bancários.

Além disso, ao permitir que as instituições financeiras acessem seus dados, você poderá receber propostas que sejam pertinentes ao seu perfil e que possam amparar a sua necessidade atual.

A inflação é multifatorial

Por isso, o Open Banking pode ser visto como uma ferramenta que quebra barreiras burocráticas. Assim, considerando que o fluxo de oferta e demanda pode ser ajustado; o que pode elevar a economia de maneira indireta. Uma vez que a elevação de juros está relacionada à restrição de oferta de crédito, considerando que a inflação é multifatorial e o fluxo de oferta e demanda não é estático.

Melhorias no processo de implementação

Sendo assim, o Open Banking é uma ferramenta que pode facilitar o fluxo para a pessoa física e direcionar as instituições em diversas vertentes. Além disso, essa é uma maneira de elevar o nível da concorrência e melhorar as ofertas para o cliente final.

De acordo com informações oficiais, o Open Banking ainda está em processo de faseamento e podem ocorrer diversas melhorias, tal como ocorre com o Pix. Por isso, é importante que acompanhe as informações através do site oficial do Banco Central do Brasil (BCB).