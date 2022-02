Orações Coordenadas: um resumo para as suas provas

Orações Coordenadas: tudo aquilo que você precisa saber

O termo “orações coordenadas” é utilizado para definir duas orações que são independentes do ponto de vista sintático.

O assunto é muito cobrado por questões de português, especialmente dentro de concursos públicos, vestibulares militares e vestibulares.

Assim, para que você domine o tópico, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre as orações coordenadas. Confira!

Orações Coordenadas: introdução

Como mencionado, as orações coordenadas são orações que fazem parte de uma mesma frase e que são independentes sintaticamente. Isso significa que elas estão relacionados apenas no aspecto semântico (sentido), mas podem ser entendidas, do ponto de vista da gramática, de forma separada.

Orações Coordenadas: categorias

As orações coordenadas podem ser classificadas em duas categorias diferentes: sindéticas ou assindéticas.

Vamos conferir, a seguir, mais informações sobre cada uma dessas categorias.

Orações Coordenadas: assindéticas

As orações coordenadas são classificadas como assindéticas quando não existe nenhum conectivo unindo as duas orações.

Dessa forma, podemos dizer que elas estão conectadas dentro de determinada frase somente por meio de uma pausa, que normalmente é realizada pela vírgula.

Vamos conferir um exemplo:

Minha prima quer estudar, trabalhar, ser independente.

Orações Coordenadas: sindéticas

As orações coordenadas sindéticas, por sua vez, são aquelas que estão conectadas dentro de uma frase por meio de um tipo de conectivo.

Essas orações podem ser classificadas em diferentes categorias. Vamos conferir mais informações sobre cada uma delas.

Orações coordenadas sindéticas aditivas

Essas orações são caracterizadas pela presença de uma conjunção que indica a adição. Exemplos: e, não só, mas também.

Exemplo: Meu amigo não só dormiu como também roncou.

Orações coordenadas sindéticas alternativas

As orações coordenadas sindéticas alternativas são caracterizadas pela presença dos conectivos: ou… ou, ora… ora, já… já, etc. Devemos perceber que as conjunções sempre aparecem em par dentro de frases que possuem esse tipo de oração.

Exemplo: Ou você trabalha, ou você fica sem salário.

Orações coordenadas sindéticas conclusivas

Essas orações são caracterizadas pela presença de uma conclusão, que é, na verdade, um efeito daquilo que foi afirmado em uma das duas orações.

Exemplo: Penso, logo existo.

Orações coordenadas sindéticas explicativas

As orações coordenadas sindéticas explicativas são caracterizadas pela presença de uma explicação, que faz com que o leitor entenda algo que foi afirmado em um das duas orações.

Exemplo: Estude mais, pois você será reprovado



Orações coordenadas sindéticas adversativas

Essas orações são caracterizadas pela presença de uma conjunção que indica que uma oração contradiz a outra.

Exemplo:

Minha prima estudou pouco, porém foi aprovada no concurso.