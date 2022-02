Organização Mundial da Saúde alerta que lixo hospitalar da Covid-19 ameaça a saúde humana

Queimaduras, ferimentos com agulhas e germes causadores de doenças podem ferir a população que atua e frequenta as unidades de saúde assim como as comunidades que vivem próximos aos aterros mal administrados.

Na Bahia, em Feira de Santana, materiais utilizados em exames da Covid-19 foram descartados de maneira irregular em ponto de testagem. Luvas, máscaras cirúrgicas e hastes flexíveis usadas nos testes RT-PCR foram encontradas abandonados no Terminal do BRT, ponto usado para testagem na cidade no sábado (29). O material estava sinalizado como descarte hospitalar, mas havia várias sacolas rasgadas e o lixo estava exposto em via pública.

Segundo a TV Bahia, os resíduos estavam caídos no chão, com risco de contaminação caso alguém tivesse contato com o material utilizado. A Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana informou que a situação foi um caso pontual e que equipes foram acionadas para retirar o lixo hospitalar e destinar para um local adequado.

*Com informações da Agência Brasil