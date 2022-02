Os casais de ‘O Clone’: quem fica com quem na reta final da trama?

Lucas (Murilo Benício) e Jade (Giovanna Antonelli) podem até ser o casal principal de “O Clone”, trama reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, mas no elenco outros personagens também possuem a torcida do público para terminarem juntos na reprise.

Mel (Débora Falabella) e Xande (Marcello Novaes) é um dos casais que possui grande apelo com os telespectadores. Após sofrer com sua mãe e também no mundo das drogas, a mocinha conseguirá superar o vício. Na reta final da trama ela voltará aos braços do amado e ainda abrirá uma clínica de reabilitação junto com o amigo Nando (Thiago Fragoso).

Já Yvete (Vera Fischer) e Leônidas (Reginaldo Faria) se acertarão nos capítulos finais e uma grande surpresa será revelada ao casal. A loira estará grávida do empresário e descobrirá que espera gêmeos.

Ao esquecer de uma vez Jade, Said (Dalton Vigh) fará de Ranya (Nivea Stelmann) sua primeira esposa oficialmente. Mas para a tristeza dela, o ricaço também arrumará uma segunda esposa: Zuleika vivida por Fabiana Alvarez.

Uma das grandes surpresas da reta final é o romance entre Nazira (Eliane Giardini) e Miro (Raul Gazolla). Após render muitas gargalhadas do público, os dois se acertarão e o galã terá um final feliz com ela no Marrocos.

Outro casal que talvez você não lembre, será formado por Ali (Stênio Garcia) e Zoraide (Jandira Martins). Ela ficará chocada com o pedido de casamento do tio de Jade e desmaiará de emoção. Os dois se casarão em uma cerimônia de luxo com direto a declaração do marido apaixonado.

