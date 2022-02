Entender quais são os principais desafios no processo de desenvolvimento de colaboradores é o primeiro passo para traçar um plano bem estruturado. Caso contrário, você corre o risco de cometer alguns equívocos que colocam o processo de treinamento a perder.

Por isso, apontamos 3 fatores desafiadores desse cenário corporativo para que você conheça cada um deles. Assim você terá subsídios para se preparar cada vez mais para esses impasses. Acompanhe!

Conheça os desafios no processo de desenvolvimento de colaboradores

Os desafios no processo de desenvolvimento de colaboradores podem ser diversos, e isso pode, ainda, variar de acordo com a empresa e as necessidades de cada time.

Contudo, listamos 3 pontos importantíssimos que devem ser considerados na hora de montar o seu plano de desenvolvimento profissional da equipe. Atente-se:

1. Investimento necessário

A gente sabe que a crise financeira atingiu muitos setores do mercado de trabalho. Por isso, ter o dinheiro necessário para investir em treinamento e desenvolvimento não é a coisa mais simples e fácil do mundo.

Ao mesmo tempo, precisamos de um olhar atento para sabermos escolher bons parceiros que possam realmente nos ajudar a alavancar o nosso negócio. Ou seja, escolher uma empresa de treinamento que cobra muito abaixo do mercado, mas não entrega resultado nenhum, de nada adianta, certo?

Da mesma maneira, investir valores altos em uma empresa pouco consolidada e que talvez nem promova resultados plausíveis também é um erro.

Por isso, saiba escolher os parceiros da sua empresa para tomar decisões mais acertadas.

2. Conscientizar os líderes

Muitas vezes os líderes têm dificuldades para entender a importância de um treinamento e desenvolvimento. Eles se fecham para a ideia, focando apenas nos prazos que já possuem, ou seja, ficam tentando correr contra o tempo.

No entanto, você precisará vencer os principais desafios no processo de desenvolvimento de colaboradores, e este é um dos que devem ser ultrapassados. Para isso, conscientize os seus líderes acerca da importância de se trabalhar o desenvolvimento do time. Mostre como isso pode impactar, inclusive, a rotina deles mesmos!

Afinal, o líder pode estar focado nos projetos e com medo de “perder tempo”, mas se você mostrar que a ação dentro da empresa otimiza o espaço e o tempo, ele poderá entender a real importância desse tipo de programa.

3. Motivar os colaboradores

Por fim, um dos maiores desafios no processo de desenvolvimento de colaboradores é justamente motivar o time. A gente sabe que nem sempre é fácil incentivar e despertar o desejo nas pessoas que trabalham em determinados setores, e isso ocorre por uma série de fatores.

Sendo assim, você deverá apostar, inclusive, em treinamentos que têm como foco a motivação do time. Ou seja, além de desenvolver habilidades, incentivar conhecimentos e implementar métodos na empresa, lembre-se de também motivar os seus colaboradores com treinamentos específicos para este fim.

Assim, as pessoas engajadas e motivadas conseguirão colocar em prática os outros conhecimentos adquiridos com mais facilidade. E isso fará com que todo o processo de desenvolvimento tenha resultados ainda mais eficientes para todos.