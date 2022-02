Oswaldo Cruz Química abre vagas de emprego; veja funções

A Oswaldo Cruz Química, uma das maiores companhias do setor químico do Brasil, está oferecendo novas vagas para o Estado de São Paulo. Os cargos exigem diferentes perfis profissionais e são voltados a várias áreas dentro da empresa. Confira, abaixo, as oportunidades disponíveis e os requisitos obrigatórios!

Oswaldo Cruz Química anuncia vagas em São Paulo

A Oswaldo Cruz Química, uma das maiores companhias do setor químico do Brasil, fundada no ano de 1984, desenvolve uma infinidade de matérias primas e resinas, atendendo diversos setores econômicos, como o setor têxtil, construção civil, tintas, papéis, plásticos, educação, madeira, higiene e beleza e o setor agrícola.

Acompanhe as vagas e todos os requisitos exigidos pela empresa:

Programa de Estágio : excel em nível intermediário, graduação em andamento e previsão de conclusão até dezembro de 2023;

: excel em nível intermediário, graduação em andamento e previsão de conclusão até dezembro de 2023; Coordenador de Planejamento e Demanda : experiência na função, conhecimento em MS Office, excel avançado, aptidão para resolução de problemas, excelência em habilidade de comunicação e graduação completa em áreas afins;

: experiência na função, conhecimento em MS Office, excel avançado, aptidão para resolução de problemas, excelência em habilidade de comunicação e graduação completa em áreas afins; Assistente de Recebimento : experiência anterior na função e excel intermediário;

: experiência anterior na função e excel intermediário; Assistente de Pesquisa e Desenvolvimento : experiência na função, inglês intermediário, manipulação de produto químico e pacote office;

: experiência na função, inglês intermediário, manipulação de produto químico e pacote office; Líder de Produção: experiência em indústria química, bom relacionamento interpessoal, disponibilidade de horário e excel avançado.

Veja também: Yamaha abre vagas de emprego pelo país; veja cargos disponíveis

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades oferecidas pela empresa Oswaldo Cruz Química, os profissionais devem acessar o site de inscrições e preencher seu currículo profissional no cargo que pretende atuar.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!