Outra vítima reconhece suspeito de golpe em caixa eletrônico em Salvador

“A mulher veio junto de mim e disse que tinha caído um papel. E que eu precisava voltar na máquina para teclar a minha senha, para não ter problema porque estava tendo golpe na agência. Quando eu tirei o extrato, estava lá mil reais a menos na minha conta. Eu entrei em pânico. Já tinham preparado a máquina e sacaram mil reais da minha conta. Eu saí do banco em pânico, com taquicardia, agoniada”, contu a idosa a TV Bahia.

Na ação, os golpistas oferecem ajuda a pessoas que estão com dificuldade para utilizar o caixa eletrônico. No caso denunciado na segunda-feira (7), a vítima, identificada como Sônia Isabel, tem dificuldades com o equipamento e pede ajuda a uma mulher. A suspeita começa a realizar a transição e troca de cartão com a idosa. O homem ao lado, também está envolvido no golpe e distrai a vítima durante a troca de cartões.