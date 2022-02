Ouvidoria de Salvador reforça atendimento no carnaval para evitar aglomerações

Os cidadãos podem fazer as denúncias referentes à poluição sonora, aglomeração com atividade sonora, descumprimento de decreto em evento particular e demais situações que infrinjam as normas de enfrentamento à Covid-19 através do Fala Salvador 156. As denúncias são registradas imediatamente no sistema dos órgãos correspondentes, que direcionam equipes para a fiscalização nos locais informados. O atendimento por telefone funciona durante 24h, todos os dias da semana.