Pabllo Vittar fez a temperatura subir na tarde desta quarta-feira (16). A cantora compartilhou alguns cliques em seu perfil do Instagram onde apareceu com o biquíni cavado dando um close no bumbum.

“Eu amo a natureza”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios para a voz de “Triste com T”. “Quem tem, coloca pra jogo, né?”, escreveu um seguidor. “Mana, quer matar a gente, é?”, brincou outro usuário.

Veja as fotos: