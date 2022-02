Pactual Assessoria anuncia 140 vagas de emprego; veja cargo e salário

A Pactual Assessoria, referência em recrutamento e seleção, anunciou 140 vagas de emprego para o cargo de Operador de Produção. As posições são destinadas a cidade de Contagem, Minas Gerais e a faixa salarial poderá chegar a até R$ 1.800,00, além de diversos benefícios concedidos pela companhia. Veja, a seguir, mais informações sobre como se candidatar!

Pactual Assessoria anuncia novas vagas de emprego em Contagem

A Pactual Assessoria é uma empresa especialista em seleção e recrutamento, com sede em Minas Gerais, referência em Recursos Humanos, atuando no mesmo segmento há quase três décadas.

Com novas oportunidades, a companhia está disponibilizando 140 novas posições para o cargo de Operador de Produção, todos destinados à cidade de Contagem/MG.

Confira os requisitos exigidos para se inscrever:

Fundamental completo;

Disponibilidade para revezamento durante turnos;

Disponibilidade para trabalhar em escala;

Experiência em atividades operacionais;

Vontade de aprender.

Os novos recrutados irão exercer a função em uma empresa de nível multinacional, referência na produção de componentes automotivos.

Além da remuneração, os novos funcionários receberão um pacote de proventos, que podem incluir plano médico, vale-transporte, refeitório, participação de lucros, vale alimentação, plano odontológico, seguro de vida e cesta básica.

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das vagas oferecidas pela Pactual, é indispensável atender a todas as exigências, além de residir na cidade de Contagem e ter fácil acesso a companhia que serão exercidos os cargos. As inscrições devem ser efetuadas de maneira online, através do site de inscrições.

