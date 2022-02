Padre compartilha vídeo erótico em grupo da paróquia e revolta fiéis

Um padre de Santo Amaro da Purificação, no recôncavo baiano, publicou imagens pornográficas em um grupo de mensagens por aplicativo, que reúne fiéis da igreja em que atua. A conversa ocorreu na última quarta-feira (2).

Por causa do conteúdo, rapidamente os “prints” viralizaram na internet, causando polêmica na cidade.

Segundo o g1 Bahia, Francisco Oliveira tem 45 anos e há sete é padre na atual paróquia do distrito de Oliveira dos Campinhos. O vídeo postado por ele tem mais de dois minutos de duração e mostra dois homens em ato sexual.

Ao g1 Bahia, ele contou que enviou indevidamente o conteúdo ao grupo, intitulado “Sagrada Família”. O padre alegou ter problemas de coordenação motora. Francisco também afirmou que compartilhou o material de forma involuntária e indevida, depois que tentou deletar o vídeo recebido em outra conversa.

“Sou portador de uma comorbidade, e não tenho coordenação motora. Recebi muitos vídeos pornográficos. Como não dou ‘Ibope’ a essas coisas, excluí. No momento em que apertava a lixeira do aparelho, entrou uma mensagem do grupo da Sagrada Família e o vídeo foi parar no grupo. Foi por engano”, detalhou. ‘Print’ de conversa em grupo de mensagens que vídeo pornográfico foi publicado (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

No momento em que o vídeo foi publicado, alguns membros questionaram a mensagem e alguns fiéis saíram do grupo.

“Meu Deus, que absurdo é esse?”, indagou surpreso um membro da paróquia que estava no grupo.

“Uma vergonha! Estou fora”, disse outro fiel, antes de sair do grupo.

De acordo com o religioso, ele só percebeu a falha depois que os fieis reclamaram, no dia seguinte ao ocorrido quando um integrante do grupo se posicionou.

“Um integrante do grupo se posicionou, questionou fui averiguar e o vídeo estava no grupo. Apaguei e me retratei com o grupo contando o que aconteceu”, comentou.

O padre acrescentou que alguns fiéis entraram em contato com ele prestarem solidariedade, e que alguns dos membros da comunidade sabem que o material foi publicado por engano.

“No privado, só estou recebendo manifestação de apoio, solidariedade e amizade, pois as pessoas me conhecem e sabem das minhas virtudes, da minha conduta”, desabafou.