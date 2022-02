Pagamento do maior rateio da Educação em Penedo é antecipado

Decom PMP

Servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo podem retornar à agência bancária onde recebem seu salário para sacar o rateio do Fundeb.

Com menos de uma semana do depósito do salário de janeiro para o pessoal da SEMED, a maior distribuição de sobras de recursos da Educação em Penedo estará disponível na conta de cada trabalhador a partir de hoje (quinta-feira, 03).

Ronaldo Lopes paga o maior rateio da Educação em Penedo

O gestor penedense está pagando a maior soma da história de Penedo no que se refere ao rateio da Educação, mais de seis milhões de reais, ação autorizada pela Câmara de Vereadores que aprovou projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Penedo para viabilizar a distribuição do recurso.

Além disso, também de forma pioneira, todas as categorias da SEMED Penedo recebem o pagamento que é vedado, por lei, para ocupantes de cargo comissionado e MEIs.