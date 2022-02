Pai de Maria, do ‘BBB 22’, aconselha filha: ‘Tem que transar mais para ficar calma’

Após ficar com os nervos à flor da pele durante o último jogo da discórdia e voltar atrás sobre seu posicionamento contra Arthur, Maria parece ter perdido as direções de seu jogo no “BBB 22”. Carlos Câmara, pai da sister, afirmou que ela está jogando, mas resolveu dar um conselho a fim de acalmar a atriz.

“Ela está jogando, não é aquela pessoa. Se eu pudesse me desculpar com as pessoas sobre o que ela está fazendo, eu diria isso. O Arthur também está jogando. Ele vai continuar de pobre coitado? Ou vai roncar mais alto para cima dela? É assim que funciona”, disse em entrevista ao Extra.

“As pessoas estão falando que ela tem que sair, que é arrogante. Mas ela não é. Cada pessoa tem um comportamento. O Arthur é ator e está interpretando o papel de pobre coitado. Ela também é atriz, mas está interpretando vilã”, continuou.

“É melhor isso do que ficar igual aos outros lá, umas plantas. Desse jeito (só com participantes que não movimentam o jogo) o programa não tem graça”, completou.

Carlos ainda brincou ao falar sobre um conselho para a filha acalmar os ânimos na casa mais vigiada do Brasil. “Eu acho que ela tinha que fazer sexo mais vezes para ficar calma […] Ela transou, dança, faz as loucuras dela e está incomodando. É difícil agradar”, contou.