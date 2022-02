Pai de Maria fala sobre expulsão da filha do ‘BBB 22’: ‘Estou chateado’

O pai de Maria saiu em defesa da filha nesta terça-feira (15). Em entrevista ao Splash, do Uol, Carlos Câmara se mostrou chateado com a expulsão da filha, discordou da decisão final da producão do ‘BBB 22’ e criticou a TV Globo.

O gari também afirmou que ainda não falou com a filha desde a saída do confinamento. “Ainda não. Estou chateado”, disse.

A TV Globo decidiu expulsar a participante Maria, do “BBB 22”, após polêmicas no jogo da discórdia da última segunda-feira (14). Acusada pela web de ter agredido Natália com um balde durante a dinâmica, a sister havia conversado com Vyni e revelou que a colega de confinamento a deixou com ódio.