Pai de Maria se pronuncia sobre edredom da filha com Eli: ‘ela é adulta’

O pai de Maria do BBB 22 se pronunciou sobre o edredom que rolou entre a filha e o brother Eliezer. Em entrevista ao ‘A Tarde é Sua’ desta quinta-feira (3), Carlos Câmara também falou sobre a reação que teve quando descobriu que a filha tinha uma conta no ‘OnlyFans’.

“Ela é adulta, ela sabe o que é certo e o que é errado. Se ela transou, é porque estava com vontade. Quem sou eu pra discriminar ela? Tá com vontade de transar, tem que transar mesmo!”, começou.

Carlos também revelou não gostar da produção de conteúdo da filha para sites adultos. “Olha, não acho bonito. Mas ela é maior de idade, paga as contas dela, não posso me meter na vida dela. Só tenho que apoiar no que ela faz”, completou.