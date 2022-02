Pai de mulher atropelada pelo ex-marido desabafa: ‘já não tenho lágrimas para chorar’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O pai de Leidiane Paraguassu, de 31 anos, morta após ser atropelada pelo ex-marido, desabafou sobre o que aconteceu com a filha.

“Já não tenho mais lágrimas para chorar”, lamentou.

Em reportagem da TV Bahia, Joselito Paraguassu contou que já esteve no fórum para tratar das guardas dos filhos de Leidiane.

“Vamos no Fórum para tratar da guarda da crianças, porque aqui elas têm mais carinho. Eles estão abalados”, disse Joselito.

Foto: Reprodução/TV Bahia

O pai da vítima contou ainda que o neto, de 7 anos, apesar de brincar, “de vez em quando tem crise de choro e chama pela mãe”. Segundo o irmão da vítima, Wellington Paraguassu, a criança presenciou a cena.

O crime aconteceu no último sábado (12), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. O ex-marido da vítima, identificado como Sivanildo Macedo, foi preso e é investigado pelo crime.

No momento do atropelamento, Leidiane estava em uma moto, acompanhado do suposto namorado. O homem, que não teve a identidade revelada, foi socorrido para o Hospital Municipal de Simões Filhos.

Depois, o rapaz foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), devido a gravidade dos ferimentos.

Nesta quinta-feira (17), o irmão de Lediane, Wellington Paraguassu comemorou a prisão do ex-cunhado e disse estar aliviado.

“É um alívio, porque a gente quer que a Justiça seja feita. Também nos preocupamos com outras pessoas que possam ser vítimas de um monstro como esse, que cometeu esse absurdo, que destruiu sonhos e uma família”, afirmou.

Leidiane Paraguassu morreu atropelada em Simões Filhos, Região Metropolitana de Salvador (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Já a mãe da vítima, Leda Paraguassu, disse que a filha sempre foi muito atenciosa e fazia de tudo para ajudar a família. Leda ainda contou que a filha tinha muitos sonhos.

“Ela cuidava muito de mim, porque tenho problema emocional há três anos. Ela sempre lutou para cuidar da gente, para eu ficar boa, aplicava injeção em mim. Minha filha tinha muitos sonhos, tudo era somado com a gente, fazia tudo por nós”, desabafou.