Pai e filho ficam feridos em acidente no Caminho de Areia; carro invadiu loja de roupas

Foto: Reprodução/TV Bahia

Pai e filho ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira (07) em um acidente registrado no bairro Caminho de Areia. De acordo com informações da Central de Polícia e da TV Bahia, o veículo perdeu o controle e invadiu a fachada de uma loja de roupas por volta das 03h da manhã.

Ambos ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas. Um guincho particular está no local para realizar a retirada do carro que ficou preso em piquetes de concreto. A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informou que a colisão ainda não foi registrada oficialmente.

Outros acidentes

Na Avenida Jequitaia, próximo ao Mercado do Peixe, um carro se chocou com uma pilastra do viaduto, na noite do domingo (6). De acordo com informações da Transalvador, o motorista chegou a ser atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para não necessitou de encaminhamento hospitalar. O caso aconteceu por volta das 21h49.

Mais cedo, às 19h43, um terceiro acidente foi registrado. Uma montana se chocou no fundo de um ônibus no bairro da Calçada, na altura da rua Fernandes Vieira. Ainda segundo a Transalvador, não há detalhes das causas do acidente. Através de imagens, feitas por testemunhas, é possível notar que o carro ficou destruído. O motorista do veículo ficou ferido e socorrido pelo Samu.