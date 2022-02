Panasonic abre vagas de emprego; veja funções

A Panasonic, empresa multinacional no segmento de eletrônicos, anuncia NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Confira como se candidatar!

Panasonic anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas novas oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores capacitados em diversas funções em todo o Brasil. Veja os cargos ofertados e suas localidades:

Analista de Controladoria Jr – Extrema;

Advogado Tributário Pleno – São Paulo;

Especialista de Planejamento Tributário – São Paulo;

Analista de CRM Pleno – São Paulo;

Engenheiro de Produto Eletrônico Sênior – Extrema;

Analista de Trade Marketing Sr. – São Paulo;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Pl – São José dos Campos;

Analista Contábil Sr. (Ativo Imobilizado) – Extrema;

Analista de Recursos Humanos Sr. Business Partner – São Paulo;

Analista de Compliance Sênior – São Paulo;

Engenheiro (a) de Processos Logísticos Pleno – Extrema;

Analista de Logística Pleno – Extrema;

Engenheiro (a) de Manutenção Predial Jr – Extrema;

Comprador Técnico Pleno – Extrema.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Panasonic é necessário acessar o link de participação, atentar-se a todas as informações referentes a vaga de interesse e cadastrar o currículo atualizado com todos os dados obrigatórios.

Ainda, além do salário compatível com o mercado de trabalho, a empresa oferece auxílio creche, café da manhã, participação de lucro, seguro de vida, refeitório, desconto em produtos, auxílio fretado, assistência odontológica, previdência privada, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia e assistência médica.

