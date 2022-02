Paola Carosella passeia de barco e faz vatapá em terreiro do Recôncavo Baiano; veja fotos

A ex-jurada do “MasterChef Brasil”, Paola Carosella, é mais uma famosa que escolheu a Bahia como destino de suas férias. A cozinheira decidiu conhecer a cidade de Maragojipe, no Recôncavo Baiano.

Através de seu perfil do Instagram, Paola compartilhou sua passagem pela cidade de Cachoeira e os bastidores de sua estadia no “Quilombo Dendê”, localizado em Maragojipe.

“Quando eu me aposentar, eu vou vir morar em um lugar assim. Acordo, passo o dia inteiro cozinhando, vou tomar banho e dormir. É um paraíso”, disse ela nos stories.

Foto: Reprodução/Instagram

Em um outro momento ela coloca a mão na massa na hora de mexer o vatapá. “Mexendo vatapá no fogão a carvão na Bahia, no recôncavo, no terreiro, rodeada de mulheres poderosas”, escreveu na legenda da publicação.

Na tarde da última quinta-feira (24), Paola ainda aproveitou a viagem para conhecer o rio Paraguaçu durante um passeio de barco. A cozinheira apareceu em diversas poses enquanto usava um maiô azul. “Uma mulher muito feliz no rio Paraguaçu”, comentou.

Veja os cliques:

