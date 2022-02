Paolla Oliveira troca beijos com Diogo Nogueira em show de carnaval; veja vídeo

Paolla Oliveira fez o clima esquentar durante um show de Diogo Nogueira no Rio de Janeiro na noite do último domingo (27). A atriz subiu ao palco onde o amado fazia a apresentação e trocou beijos e abraços na frente do público.

Logo após o momento, a madrinha do baile Clube do Samba, se jogou na gafieira e arrancou gritos do público que esteve fervoroso com a participação da amada do sambista.

“Time da alegria aqui!”, escreveu Paolla na legenda de uma publicação do Instagram, onde mostrou sua fantasia de líder de torcida que fez sucesso na web.

Veja o vídeo:

