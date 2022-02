Para atender protocolos contra Covid-19, Baile ‘Os Mascarados’ é cancelado

Foto: Divulgação

O Baile do bloco ‘Os Mascarados’, que aconteceria na quinta-feira (24), foi cancelado. De acordo com a organização do evento, o cancelamento foi realizado com o objetivo de atender as normas e protocolos de combate ao Covid-19 assim como a preservação da segurança dos convidados. O show seria comandado por Margareth Menezes, na Pupileira.

Diante da decisão, os clientes podem solicitar o reembolso através da plataforma do Sympla. Aqueles que tiverem problemas em relação a reinstituição do valor podem adquirir maiores informações pelo e-mail.

