Para Brunna não sair do ‘BBB 22’, Ludmilla promete ingressos e novo ‘Lud Sessions’

A cantora Ludmilla está jogando com todas as armas que tem para que sua mulher, Brunna Gonçalves, permaneça na casa do “BBB 22” neste paredão. Logo pela manhã, ela postou no seu Instagram vídeos sobre o jogo e surpresa com a formação desta berlinda.

Um tempo depois, ela postou outro vídeo e prometeu aos fãs um novo projeto “Lud Session”, caso a bailarina fique no programa. O show trouxe perfomances da cantora com outros nomes da música brasileira, como Gloria Groove. Já no Twitter, ela postou que vai organizar um mutirão de votação nesta noite e fará um sorteio de dois ingressos para um show no Rio de Janeiro, no próximo dia 5 de março, da turnê do novo álbum, “Numanice #2”.