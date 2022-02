Paraná apresentou maior aumento no consumo de energia elétrica no país

Segundo dados divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que monitora a variação do consumo deste produto no Brasil, o estado do Paraná registrou, em janeiro, aumento de 12% no consumo de energia elétrica.

Este aumento é calculado levando em consideração a comparação com o mês de janeiro do ano passado. Depois do estado do Paraná, os estados brasileiros que mostraram as maiores taxas de aumento no consumo de energia elétrica são: Mato Grosso (10%), Rio Grande do Sul (8%), Mato Grosso do Sul (8%) e Rondônia (8%).

Quando comparamos o consumo médio do insumo no estado do Paraná em megawatts temos que, em janeiro de 2021, o consumo foi de 4.025 megawatts médios, já em janeiro deste ano, o consumo foi de 4.513 megawatts médios. Podemos perceber que houve um aumento de 488 megawatts médios no período.

Quais os causadores do aumento do consumo de energia elétrica

O relatório divulgado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) analisou que o aumento de 12% ocorreu por influência do clima no Brasil. Em janeiro deste ano, o estado do Paraná apresentou altas temperaturas devido às ondas de calor que atingiram a região em janeiro deste ano.

Segundo a CCEE, “Foram demandados 4.513 megawatts médios e a maior parte (60,5%) foi utilizada pelo mercado regulado, que abastece pequenas e médias empresas, comércios e as residências”.

“O restante foi utilizado pelo mercado livre, que fornece eletricidade para a indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo”, completou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Quais setores demonstraram maior aumento

Quando analisamos o consumo de energia elétrica no estado do Paraná, de acordo com cada setor da economia, podemos observar que o consumo de energia no estado foi puxada, em grande maioria, pelo setor de madeira, papel e celulose.

O setor de madeira, papel e celulose teve um crescimento de 56% no consumo de energia elétrica quando comparado com janeiro do ano passado. O volume gasto por este setor foi de 546 megawatts, no estado do Paraná.

Outros setores também demonstraram aumentos significativos no consumo de energia elétrica no estado do Paraná em janeiro deste ano. O setor de metalurgia e produtos de metal apresentou o segundo maior aumento no período, com crescimento de 30% no uso de energia elétrica.

O setor de serviços apresentou aumento de 29% no consumo de energia, já o de saneamento apresentou crescimento um pouco menor, sendo de 23%. Outro setor que apresentou alta relativamente grande foi o de bebidas, que teve aumento de 21% no consumo de eletricidade.

De acordo com os dados compilados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o Paraná foi o estado da região sul do Brasil que gerou mais energia no mês de janeiro deste ano.

A média de energia elétrica produzida pelo estado foi de 3.116 megawatts. Já quando consideramos os outros estados da região, o Rio Grande do Sul fica em segundo lugar, com produção média de 2.049 megawatts, seguido pelo estado de Santa Catarina, com produção de 1.745 megawatts médios.