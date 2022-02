Parangolé é atração desta quarta-feira (16) do Fuzuê de Verão

Depois da estreia com Léo Santana e das passagens de inúmeras atrações – como Harmonia do Samba, Timbalada, Psirico, Lincoln e Tayrone – o Fuzuê de Verão, da Bahia FM, recebe a banda Parangolé. Nesta quarta-feira (16), Maurício Habib e Michely Santana dão início ao bate papo com o vocalista Tony Salles às 12h, no estúdio da rádio.

A transmissão oficial do programa é do portal iBahia. Além disso, o artista participa do quiz ‘iBahia sem baratino’, que é um quadro de perguntas e respostas enviadas pelos fãs e pela redação do portal.